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Aktüel Denizli'de dükkandan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Denizli'de dükkandan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerden yola çıkılarak yakalanan şüpheli, serbest kalınca iş yeri sahibinden özür diledi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:05:06 -
Denizli'de dükkandan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin cep telefonu dükkanından hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Gökhan Aras'a ait dükkandan bir cep telefonu çalındı. Şüphelinin dükkanda görevli bulunmadığı anda vitrindeki bir cep telefonunu alıp kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gökhan Aras, görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Bölgedeki diğer güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.K. (43) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.K'nın cep telefonunu başka bir dükkana sattığı belirlendi. Cep telefonu, sahibine iade edildi.

Şüpheli M.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

- Dükkan sahibinden özür diledi

Gökhan Aras, AA muhabirine, ilk kez dükkanında hırsızlık olayı yaşandığını dile getirdi.

Şüphelinin şarj aleti satın alma bahanesiyle dükkanına geldiğini anlatan Aras, "Şarj aleti için elemanımıza 200 lira vermiş. Kasada bozuk para olmadığını gören eleman, parayı bozdurmak için dışarı çıkınca hırsız, vitrindeki telefonu alıp kaçmış. Sonra da ilerideki bir dükkana 3 bin liraya satmış." dedi.

Şüphelinin serbest kalınca dükkana geldiğini ve "Yemek yiyecek param yoktu, bu yüzden çaldım" diyerek özür dilediğini anlatan Aras, bunu inandırıcı bulmadığını belirterek, "Aç olduğunu söyleseydi gerekeni yapardım. Madem parası yoktu 200 lirayı nerden buldu?" ifadelerini kullandı.

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