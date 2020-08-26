  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de düğünlerde yemek ikramı serbest bırakıldı
Aktüel

Denizli'de düğünlerde yemek ikramı serbest bırakıldı

Kentte sokak düğünleri yasağı sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:46:48 -
Denizli'de düğünlerde yemek ikramı serbest bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün organizasyonu yapılan restoran, kır düğün alanı ve düğün salonu gibi işletmelerde yemek ikramı yasağı kaldırıldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, 19 Ağustos'ta alınan, sokak düğünlerinin yasaklanması, düğün salonu olmayan ilçelerde ilgili kaymakamlıklarca belirlenmiş tek bir alanın kullanılması, düğünlerin 2 saati geçmeyecek şekilde yapılması ve işletmelerde iki düğün arasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılabilmesi için en az 3 saat bırakılması şeklindeki kararda değişikliğe gidilmediği belirtildi.

"Düğünlerde yiyecek, yemek ikramı yapılmaması" yönündeki kararın ise "Düğün merasiminin düzenlendiği restoran ve işletmeler ile açık kır düğün salonlarında (düğün salonu olmayan ilçelerde belirlenen okul bahçesi veya pazar yeri hariç) yemek ikramının yapılabilmesine" şeklinde yeniden düzenlendiği bildirildi.

Yemek ikramı yapacak işletmelerin, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan güncel "Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler" başlığındaki her türlü tedbiri alması da karara bağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda b..
“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!
Dünya

“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!

ABD’ye giden ve bölge hakkında bir dizi toplantı gerçekleştiren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu sö..
Koçtaş
Yaşam

Koçtaş

Koçtaş kimin? Koçtaş’tan nasıl alışveriş yapılır? Koçtaş’ta ne satılıyor?
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı