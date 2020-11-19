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Aktüel Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:18:28 -
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Osman Sak başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pozitif vakalara rastlanan Tutluca Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi.

Sağlık ekiplerinin tarama çalışması yaptığı mahallede giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne kapatıldı.

Mahalle sakinlerine, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardımcı olacağı bildirildi.

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