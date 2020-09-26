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Aktüel Denizli'de beton bariyere çarpan pikabın sürücüsü öldü
Aktüel

Denizli'de beton bariyere çarpan pikabın sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:45:06 -
Denizli'de beton bariyere çarpan pikabın sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, pikabın beton bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü.

İsmail Öz (55) idaresindeki 20 DA 554 plakalı hünnap meyvesi yüklü pikap, Fevzi Çakmak Bulvarı 1947 Sokak yol ayrımında kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Öz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

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