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Aktüel Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:15:41 -
Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

İncilipınar Mahallesi İncilipınar Caddesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katından yükselen alevleri fark eden daire sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

9 itfaiye aracının kullanıldığı olayda, 15 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürülebildi.

Bu arada hasar oluşan çatı katında oturduğu belirtilen Afganlı ailenin yangından yara almadan kurtulduğu bildirildi.

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