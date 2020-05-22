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Denizli’de Afrika sıcakları yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı

Denizli’de yaklaşık bir haftadan bu yana devam eden Afrika sıcakları bugün yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:39:43 -
Denizli’de Afrika sıcakları yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı

Denizli’de yaklaşık bir haftadan bu yana devam eden Afrika sıcakları bugün yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. Hafta başında sıcaklığın 40 dereceye kadar çıktığı kentte bugün ölçülen en yüksek sıcaklık ise 24 oldu.


Kentte geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan sıcak ve bunaltıcı hava bugün yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. Lokal yağışların olduğu kentte sıcaklıklar ise hissedilir derecede azalarak, 17 derece seviyelerine kadar düştü. Kentte öğlen saatlerine kadar ölçülen en yüksek sıcaklık ise 24 derece oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yanlarında şemsiye olanlar duruma aldırış etmeden yağmurun tadını çıkardılar.


Meteorolojiden alınan son verilere göre sıcaklıkların hafta sonu da düşük olacağı öğrenildi.

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