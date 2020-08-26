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Aktüel Denizli'de 65 yaşında bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu
Aktüel

Denizli'de 65 yaşında bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 02:33:33 -
Denizli'de 65 yaşında bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, 65 yaşında bir kişi duş almak için girdiği belirtilen evinin banyosunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında ailesiyle yaşayan Mustafa Kayalı, duş almak için girdiği banyodan bir daha çıkmadı.

Kayalı'yı yerde kanlar içinde bulan yakınları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kayalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayalı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


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