0553 313 94 23

Denizli'de 30 liseli birbirine girdi! Köpeğini üstlerine saldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 30 liseli genç, bir parkta tekme tokat kavga etti. Kavga sırasında bir liselinin yanındaki köpeği karşı tarafın üzerine saldığı görüldü.

20 Ocak 2019 Pazar 17:38
Denizli'de 30 liseli birbirine girdi! Köpeğini üstlerine saldı

Denizli’de birbirine giren liseliler, birbirlerini yere yatırarak kavga etti. Yumrukların ve tekmelerin havada uçtuğu kavgada bir liseli elindeki köpeği diğerlerinin üzerine saldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde bulunan Hasan Gönüllü Parkı’nda meydana geldi. Liseli oldukları tahmin edilen yaklaşık 30 genç arasında kavga çıktı. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken liseli kavgası, parkın yan tarafında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, elinde köpek bulunan bir gencin de kavga sırasında köpeğini diğerlerinin üzerine saldığı da görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören gençler koşarak parktan kaçtı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 17:38
  1. Denizli
  2. Merkezefendi
  3. Liseli kavgası
  4. 30 liseli birbirine girdi
  5. tekme tokat kavga ettiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Satranç: 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası
    1. Satranç: 2019 Türkiye Küçükler,..
    2. AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı
    3. AK Partili isimden flaş açıklama:..
    4. İmam Şafii vefatının yıl dönümünde yad..
    5. AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı
    6. Denizli'de 30 liseli birbirine girdi!..
    7. Saadet Partisi'nde kritik tarih belli..
    8. Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine..
    9. "Dünyanın yarısından fazlası..
    10. Yunanistan'da olaylı "Makedonya"..
    11. Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası..
    12. Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    13. "ALS hastası kardeşlerimizin..
    14. İçişleri Bakanı Soylu'dan adres..
    15. 'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan..
    16. Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye..
    17. FETÖ’cü Yakup Saygılı’nın kayıp..
    18. Ali Koç, Koray Şener parkını açtı
    19. KKTC'de "Hamsi Festivali"
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?