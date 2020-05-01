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Aktüel

Denizli’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı

Denizli’de de 3 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin meydan ve caddeleri yine bomboş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:28:29 -
Denizli’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı

Denizli’de de 3 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin meydan ve caddeleri yine bomboş kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının ilk gününde kent, görüntüsü ile adeta hayalet şehri andırdı. Polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı başta olmak üzere kısıtlama kararının uygulanması için ana arter ve caddelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 09.00-14.00 arasında verilen market alışverişi izni dolayısıyla dışarıda olan vatandaşları durduran polis ekipleri gerekli inceleme ve sorgulamayı da yapmayı ihmal etmedi. Herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar yaşanmadığı kentte polis kısıtlamanın birebir uygulanması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.


Kısıtlamadan dolayı bomboş kalan kent, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından havadan görüntülendi.

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