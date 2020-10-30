Denizli Valisi Atik: "İlimizde depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlimizde depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." dedi.



Atik, AA muhabirine, depremin Denizli'de de hissedildiğini söyledi.



İzmir'de yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Atik, "İlimizde depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.

