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Yaşam Denizli orman yangını son durum | Pınarlık orman yangını söndü mü?
Yaşam

Denizli orman yangını son durum | Pınarlık orman yangını söndü mü?

Denizli orman yangını | 28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangınları çıktı. Kimi yangınlar kontrol altına alınırken kimi halen söndürülmeye çalışılıyor. Son olarak Denizli'den yangın haberi geldi. Peki, Denizli yangın söndürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 19:28:00 -
Denizli orman yangını son durum | Pınarlık orman yangını söndü mü?

Türkiye’nin ciğerleri alev alev yanıyor. 28 Temmuz’da başlayan yangınlara ne yazık ki yenileri ekleniyor. Son olarak yangın haberi Denizli’den geldi. Peki, Denizli yangında son durum nedir?

Denizli orman yangını son durum | Pınarlık orman yangını söndü mü?

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Pınarlık mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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