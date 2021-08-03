Türkiye’nin ciğerleri alev alev yanıyor. 28 Temmuz’da başlayan yangınlara ne yazık ki yenileri ekleniyor. Son olarak yangın haberi Denizli’den geldi. Peki, Denizli yangında son durum nedir?

Denizli orman yangını son durum | Pınarlık orman yangını söndü mü?

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Pınarlık mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.