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Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, evinde ağırladığı UPS Spor’u 77-41 mağlup etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:10
Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, evinde ağırladığı UPS Spor’u 77-41 mağlup etti. Denizli Basket bu sonuçla 19’da 19 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.


Türkiye Basketbol 2.Ligi’nin 21. haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, evinde UPS Spor’u konuk etti. Namaglup lider konumda bulunan Denizli Basket, İstanbul temsilcisi rakibi karşısında zorlanmadı. Dikkatli ve kontrollü bir oyun sergileyen lider, normal sezonun son iç saha maçında seyircisi karşısında kazanmasını bildi. Denizli Basket, rakibini 77-41 mağlup ederek galibiyet serini sürdürdü.


Maça hızlı başlayan taraf Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oldu. Denizli Basket, maçın ilk periyodunu 23-13 önde tamamladı.


Kontrolü elinden bırakmayan Denizli Basket, ikinci periyot sonunda skoru 40-17’e getirdi.


Maçın 3. periyodunda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 26 sayı bulurken, rakip UPS Spor 11 sayı buldu.


Karşılaşmanın son periyoduna skor avantajı ile başlayan Denizli Basket, rakibini 77-41 mağlup ederek 19’da 19 yaptı.



“Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık”


Normal sezonun bitimine bir hafta kala yoluna namağlup eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Seyircimizin karşısında kazanmak bizleri ayrı mutlu ediyor. Bugün dikkatli ve kontrollü bir oyun sergiledik. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık, nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık ve kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz. Önümüzde sadece bir maçımız kaldı. Deplasmanda, Tenis Eskrim Dağcılık ile karşılaşacağız. Çalışmalarımızı bu maça göre gerçekleştirip oradan da galip dönmek istiyoruz. Sonrasında Play-Off heyecanını yaşayacağız. Bizleri bugün de yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:10
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