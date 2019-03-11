0553 313 94 23

Denizli Basket ligin bitimine 2 hafta kala liderliğini garantiledi

Ankara deplasmanında Söğütsen Seramik’i 77-123 mağlup ederek 18. galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin bitimine 2 hafta kala liderliğini garantiledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:50
Denizli Basket ligin bitimine 2 hafta kala liderliğini garantiledi

Ankara deplasmanında Söğütsen Seramik’i 77-123 mağlup ederek 18. galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin bitimine 2 hafta kala liderliğini garantiledi.

 

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nun büyük katkılarıyla lige geri dönüş yapan ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde Denizli’yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 27 Ekim 2018’de başlayan ligde zirvede bulunuyor. Oynadığı tüm maçları kazanarak adından söz ettiren Denizli Basket, Ankara deplasmanında oynadığı Söğütsen Seramik maçından 77-123 galip ayrıldı. 18’de 18 yaparak dikkatleri üzerine çeken Denizli Basket, bu sonuçlarla liderliğini garantilemiş oldu. Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu’nda yer alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Play-Off’larda B Grubu’nun 8.’si ile karşılaşacak. Denizli Basket, geriye kalan UPS Spor maçını evinde oynarken, ligin son haftasındaki Tenis Eskirim Dağcılık maçını deplasmanda oynayacak.

 

Liderliğini garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirtti. Ateşdağlı, “Ligin ilk haftasından bu yana kaybetmeyen bir takım var. Bizler, her maçı final maçı olarak kabul ediyoruz. Sıradaki rakip kimse ona göre hazırlanıyoruz. Maç maç çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sahada ne yapacağını bilen, mücadele eden ve kazanmak isteyen oyunculara sahibiz. Oyuncularımı, ligin ilk haftasından bu haftaya kadar göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. 18’de 18 yapmak kolay bir durum değil. Önümüzde 2 maçımız kaldı. Bu hafta sonu UPS Spor’u konuk edeceğiz. Bu maçı da seyircimizin önünde, güzel bir oyunla kazanmak istiyoruz” dedi.

 

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-UPS Spor Karşılaşması 15 Mart Cuma günü saat 18.00’de PAÜ Spor Yerleşkesi’nde oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:50
  1. Denizli
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da Pazartesi Pazarı açıldı
    1. Kütahya’da Pazartesi Pazarı açıldı
    2. Vali Aykut Pekmez kurumlardan bilgi..
    3. Binali Yıldırım: “Etnik kimlik..
    4. Pendik'te binanın çatısı alev alev yandı
    5. Başkan Ergün:"Hiçbir zaman siyasi..
    6. HDP mitinginde skandal! Katil lehine..
    7. 4 kişinin yaralandığı olayda tüfek..
    8. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler!..
    9. Sur Belediyesinden 140 personel..
    10. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
    11. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    12. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    13. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    14. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    15. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    16. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    17. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    20. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    21. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    22. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    23. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    24. Osmangazi’de su kesintisi
    25. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    26. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    27. Kayıp keçileri jandarma buldu
    28. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    29. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    30. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!