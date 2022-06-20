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Aktüel Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı ! Batı Akdeniz'de (Fethiye-Kaş Arası )Fırtına Bekleniyor!
Aktüel

Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı ! Batı Akdeniz'de (Fethiye-Kaş Arası )Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile denizlere ait meteorolojik uyarıda bulunarak, Batı Akdeniz'de (Fethiye-Kaş Arası ) fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 18:43:00 -
Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı ! Batı Akdeniz'de (Fethiye-Kaş Arası )Fırtına Bekleniyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile denizlere ait meteorolojik uyarıda bulunarak, Batı Akdeniz'de (Fethiye-Kaş Arası ) fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Kas Arası) rüzgarın yarın (21.06.2022 Salı) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/ sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

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