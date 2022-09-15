  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'nin Yunan aşkı bitmiyor! Yunan'ın bu ahlaksız 'tanrıça'sını her yere dikiyorlar! Bir yerden talimat mı geldi?

Çin'den flaş Rusya açıklaması: Biz hazırız

İdam işte bu yüzden gerekli! Önce vurdu sonra utanmadan bakın ne yaptı

Cihat Yaycı Azerbaycan'a yapılan saldırıda 3 ülkeyi işaret etti

Trabzon Havalimanı'na peş peşe savaş uçakları indi! O ülkeye ait çıktı

Putin gaz kriziyle boğuşan Avrupa'ya son darbesini indirdi

İBB aracı, siyah atık suyu Kağıthane Deresi'ne boşalttı!

Bill Gates ürettiği yaratıkların hepsini Türkiye'ye mi saldı? İstanbul'da 'sivrisinek' paniği! Isırılan hastanelik oluyor

Avrupa bu kış resmen donacak! AB'nin son umudu da kapıları kapattı

Şimdi bunlar insan mı? Küçücük kız öğrencilere öldüresiye saldırdılar
Aktüel Denizi kirlettiği tespit edildi! İşte verilen ceza
Aktüel

Denizi kirlettiği tespit edildi! İşte verilen ceza

Kocaeli, İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği tespit edilen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 22:07:00 -
Denizi kirlettiği tespit edildi! İşte verilen ceza

Kocaeli, İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin bugün öğle saatlerinde denizde tekne ile yaptığı denetim sırasında bir geminin denize atık suları boşalttığı tespit edildi.

Yarımca bölgesinde limana yanaşan Panama bandıralı 'Maximus-1' isimli kuru yük gemisinin denizi kirletmesi üzerine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.

Denizde temizleme çalışmaları başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23