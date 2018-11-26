Denize düşen İranlı kurtarıldı
İstanbul Fatih'te denize düşen 21 yaşında İran uyruklu bir kişi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kurtarıldı.26 Kasım 2018 Pazartesi 16:15
Fatih'te denize düşen İran uyruklu bir kişi, polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çatladıkapı sahilinde İran uyruklu Jawad Jagri (21), dengesini kaybederek denize düştü.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Boğulma tehlikesi geçiren Jagri, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.
Jagri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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