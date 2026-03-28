BBP'li belediye ilki başardı! Tamamen yerli üretim
Sivas Belediyesi, su yönetiminde dışa bağımlılığı sona erdirecek yerli ve milli bir teknoloji hamlesine imza attı. Belediye şirketi Özbelsan A.Ş. tarafından Türkiye’de bir ilk olarak tamamen yerli imkânlarla geliştirilen akıllı su sayaçlarıyla hem kayıp-kaçakla mücadelede yeni bir dönem başlatıldı hem de altyapıda dijital dönüşüm süreci hız kazandı. LoRaWAN tabanlı haberleşme altyapısı, uzaktan erişim imkânı ve yüksek hassasiyetli ölçüm özellikleriyle dikkat çeken sistem, vatandaşlara kolaylık sağlarken su tasarrufunu da en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, “üreten belediyecilik” anlayışının güçlü bir örneği olarak Türkiye’ye model olmayı ve ihracatla milli ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyor.