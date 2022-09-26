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Aktüel Deniz ve okyanusa heyecanlı bakış
Aktüel

Deniz ve okyanusa heyecanlı bakış

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, özellikle hafta sonları binlerce kişinin ücretsiz ziyaret ettiği Deniz Dünyası’nda vatandaşlarla buluşarak deniz ve okyanus canlılarını ilk defa gören çocukların sevincine ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:21:00 -
Deniz ve okyanusa heyecanlı bakış

YENİ AKİT  ANKARA

altınok, heyecan dolu bakışlarla akvaryumları gezen miniklerin ve ailelerin taleplerini de dinleyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Deniz Dünyası’nda bulunan devasa akvaryumların denizleri ve okyanusları Keçiören’e taşıdığını dile getiren Altınok, “Okyanus ve deniz canlılarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaretçilerimizin koi balıklarını elleriyle besleyebilecekleri bir de dokunma havuzumuz var. Balık, timsah, su kaplumbağası, yılan ve köpek balığı, vatoz gibi binlerce çeşit canlıyı yakından görme fırsatı bulan çocuklarımız burada biberonla koi balıklarını beslemenin keyfini çıkarıyorlar. Deniz Dünyası çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.

4 binden fazla deniz ve su canlısı

Haftanın yedi günü açık olan Deniz Dünyası, 09.00-20.00 saatleri arası ücretsiz hizmet veriyor. Burada 150 türde 4 binden fazla deniz ve su canlısı bulunuyor. 3D sinema salonu da bulunan tesiste hem animasyon hem de eğitici belgesel gösterimi yapılıyor.

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