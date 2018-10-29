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Deniz tutmaması için doğal tavsiyeler

Deniz, araba gibi bazı kimseleri tutar ve mide bulantısına sebep olur. Bunun için ilaç içmek istemeyenlere doğalöneriler...

29 Ekim 2018 Pazartesi 22:58
Deniz tutmaması için doğal tavsiyeler

ZENCEFİL YAĞI

Deniz tutması belirtileri bulantı ve kusmadır. Araştırmalar, zencefil uçucu yağının bu iki problemi tedavi edebileceğini ortaya koymaktadır. Zencefil yağı sinir sisteminizi harekete geçirir, kusma ve mide bulantısı semptomlarını hafifletebilir.

LAVANTA YAĞI

Yağın tatlı kokusu, zihninizi sakinleştirebilir. Deniz tutması bir akıl oyunu olduğundan, lavanta uçucu yağı size yardımcı olabilir. Yağ, bulantı ve kusmayı tedavi etmede yararlıdır. Çünkü hem kasların hem de zihninizin rahatlamasına yardımcı olur. Ayrıca, deniz tutması nedeniyle oluşabilecek mide problemini azaltabilir.

KAKULE YAĞI

Kakule uçucu yağının baharatlı aroması, deniz tutmasını tedavi etmek için harikadır. Sinir sistemini yatıştırır, mide bulantısı ve kusma dürtüsünü geçirir. Kakule yağı ayrıca mide ağrısını yatıştırır ve sindirim problemlerini kontrol eder. Uyarı;  Astım, böbrek taşı veya epilepsisi olan kişiler bu yağı kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır.

NANE YAĞI

Yağ, güçlü antibakteriyel, antienflamatuar, antispazmodik ve antifungal özelliklere sahiptir. Bütün bu özellikler, deniz tutmasının tedavisinde etkilidir. Nane yağının temel öğelerinden biri mide bulantısı ve kusmayı engelleyen mentoldur.  Solunum sorunları, baş ağrısı ve mide ağrılarının giderilmesine de yardımcı olur.

REZENE YAĞI

Yağ, bulantı, kusma ve sindirim problemlerini tedavi edebilir. Ayrıca sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Yağ, baş dönmesi ile savaşır, kusma veya mide bulantısı hissini azaltır. Yağ aynı zamanda gaz ve mide ekşimesini hafifletir.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 22:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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