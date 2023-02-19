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Aktüel Deniz suyu 20 metre çekildi
Aktüel

Deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 18:41:00 -
Deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.

Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık bir haftada 20 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı.

Ortaca ilçesinde, caretta carettaların üreme noktaları arasında yer alan İztuzu Plajı'nda da denizin çekildiği gözlemlendi.

Eşiyle plaja gelen İbrahim Özdemir, bölgede yaşadığını, suyun ilk kez bu kadar çekildiğini gördüğünü belirtti.

Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

 

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