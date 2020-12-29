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Aktüel Deniz polisinden kurtarma tatbikatı
Aktüel

Deniz polisinden kurtarma tatbikatı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:07:05 -
Deniz polisinden kurtarma tatbikatı

ANTALYA (AA) - Antalya'da sosyal medyadan paylaşılan, deniz polisinin can kurtarma tatbikatı görüntüsü ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan tatbikat görüntülerinde, senaryo gereği Antalya açıklarında Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adını taşıyan hücum botla görev yapan Deniz Limanı Şube Müdürlüğündeki 6 kişilik ekipten biri dengesini kaybederek denize düştü.

Başını çarpması sonucu boğulma tehlikesi geçiren kişiye hemen ucunda meşale bulunan can simidi atıldı. Simidi yakalayan polis memuru, atılan halata tutundu. Bu sırada bir diğer polis memuru denizle atlayarak, arkadaşını hücum bota çekti.

Arkadaşları tarafından bota alınan memura burada ilk müdahaleyi de meslektaşları yaptı.

Paylaşılan tatbikat görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

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