"Deniz marulları" İzmir Körfezi'ni yeşile bürüdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde, deniz marulu olarak bilinen yosun oluşumu nedeniyle oluşan görüntü dikkat çekiyor.

Denizin kıyıya yakın sığ noktalarında oluşan ve tüm yüzeyi kaplayan yosunlar, yürüyüş ve spor yapmak için sahile gelen vatandaşları şaşırtıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "deniz marulu" olarak adlandırılan yeşil yosunların iklim koşulları nedeniyle arttığı belirtildi.

Körfezdeki deniz marulu popülasyonunun yılda iki kez mevsim değişimi sırasında arttığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bostanlı sahilinde denizin çok sığ olması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgar ve akıntının olmaması, kara ve deniz kaynaklı azot, fosfor gibi besleyici elementlerin deniz suyundaki konsantrasyonu artırmasından dolayı bu durum yaşanıyor."

Deniz marulunun deniz ekosistemine zararı olmadığı, ancak yosunun çürümesiyle kirliliğe neden olduğunun kaydedildiği açıklamada, yosunların yayıldığı bölgenin çok sığ olması nedeniyle deniz süpürgelerinin kullanılamadığı, kıyıdan kepçelerle toplama işleminin sürdüğü kaydedildi.

- "Deniz kötü bir süpriz yaptı"

Ailesiyle sahile gelen Buket Gülen, AA muhabirine söz konusu durumun geleneksel hale geldiğini belirterek şöyle konuştu:



"Bu durum Bostanlı ve Mavişehir'in çözülemeyen bir sorunu haline geldi. Belediye bununla ilgileniyor ama biraz zaman alacak bir problem galiba. Çocuğum bana soruyor 'deniz ne renk olur' diye, 'mavi' diyorum ama çocuk bakıyor yeşil. İlginç bir durum. Kötü bir kokusu da var, umarım en kısa sürede çözülür." dedi.

Volkan Kocatürk ise denizin temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Pazar kahvaltısına geldik, güzel bir gün ama deniz bize kötü bir sürpriz yaptı. Kıyılar bayağı yeşile dönmüş, şaşırdık. Kısa sürede çözülür diye umut ediyoruz çünkü kokusu da kötü. Her yıl oluyor bu maalesef." ifadelerini kullandı.