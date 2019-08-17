Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na doğru - Şampiyona, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek



SAKARYA (AA) - Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kırkpınar parkurunda 3 bin metrede gerçekleştirilecek yarışlara çok sayıda kulübün katılması bekleniyor. Birçok kategoride kıyasıya mücadele edecek sporcular ve kulüpleri, ilk 3'e girmeleri halinde madalya ve kupa kazanacak.

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