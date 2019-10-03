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Deniz Atalay: Fikret Orman seçimde aday olmayacak

Beşiktaş yöneticisi Deniz Atalay, "Fikret Orman, seçimde aday olmayacak. Paralar nerede diyorlar. Yahu sponsoru bulan, paraları bulan, oyuncu satıp, para kazandıran zaten Fikret Orman!" diye konuştu.

03 Ekim 2019 Perşembe 20:05
Deniz Atalay: Fikret Orman seçimde aday olmayacak

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Deniz Atalay, Fikret Orman'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı. Atalay, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Fikret Orman, seçimde aday olmayacak. Paralar nerede diyorlar. Yahu sponsoru bulan, paraları bulan, oyuncu satıp, para kazandıran zaten Fikret Orman. Sanki geldiğimizde acayip bir para vardı da nerede diye soruyorlar. O parayı bulan zaten Fikret Orman" ifadelerini kullandı.

"Paraların nerede olduğu belli"

Deniz Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: "Üçüncü şampiyonluğu alalım, dördüncü şampiyonluğu alalım... Bunu çok istiyordu başkan. Kadro değeri 90 milyon Euro'lara çıkınca taraftarın hoşuna gidiyor tabii. Paralar nerede deyince ben de bakıyorum, nerede olduğu belli. Alınan olumsuz sonuçlardan dolayı Beşiktaşlı taraftarlardan tepki oluştu. Belki taraftarların istediği bir hoca gelirse bu tepki değişir."

"Ormansız döneme hazırlıklı olsunlar"

"Fenerbahçe maçına çıkmayın, pazara kadar değil, mezara kadar arkandayız dediler. Nerede o taraftarlar? Taraftarlar, Fikret Orman'sız bir Beşiktaş'a hazır olmalı. 2012'de biz çıktığımız neredeyse aday yoktu. Bugün böyle başkan adayları çıkıyorsa, Beşiktaş iyi noktalara geldiği için."

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 20:05
  1. Fikret Orman
  2. Deniz Atalay
  3. Beşiktaş

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