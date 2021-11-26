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Ekonomi Dengeler altüst olacak! İslam Memiş altın için öyle bir rakam verdi ki...
Ekonomi

Dengeler altüst olacak! İslam Memiş altın için öyle bir rakam verdi ki...

İslam Memiş, son dönemde çıkış trendinde olan altın fiyatları için çarpıcı bir açıklamada bulundu. ABD Merkez Bankası FED'in 2022 yılında faiz artırımına başlayacağını söyleyen Memiş, "Gram altında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. 585-590 seviyeleri gelebilir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 14:35:00 -
Dengeler altüst olacak! İslam Memiş altın için öyle bir rakam verdi ki...

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının açıklanması ve Fed politika yapıcılarından gelen şahin yorumlar sonrasında bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar/TL 'deki seyri takip ederek 700 TL civarında bulunuyor. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde altın fiyatlarının düşebileceğine ilişkin yeni bir yorumda bulundu.

"600 TL'nin altında rakam bekliyorum"

Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde gram altının 585 lira seviyesine gelebileceğine işaret etti. A Haber'e konuşan Memiş'in açıklaması şu şekilde:Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarının miktarını artırır bundan sonra ve 2022 yılında FED faiz artırımına başlayacak bu da altın için olumsuz. Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. Yani 585-590 seviyelerinde.

 

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