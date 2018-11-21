Denge kaybı hissediyorsanız doğru hekime...



“Özellikle 'Dengemi kaybediyorum, düşeceğim' hissi yaşıyorsanız hemen bir hekime gidiniz.

Baş dönmesi ile aynı anlamda olan vertigo bir hastalık değil, bir semptomdur. Tansiyon düşmesi gibi sebeplerden dolayı oluşan baş dönmesi, vertigo hastalığı kapsamında değildir.



Vertigo hastalığı, labirentit, iç kulak iltihabı, meniere hastalığı gibi durumlarda oluşan baş dönmelerini kapsamaktadır. Aynı zamanda korkudan dolayı oluşan baş dönmesi de vertigo hastalığı kapsamındadır.

VERTİGODA TEDAVİ

Vertigo sadece bir bulgu olduğundan öncelikle altta yatan hastalık tedavi edilmelidir.

Tecrübeli ellerde yapılan test ve manevralarla hastalar bir seansta bile yıllardan beri çektiği vertigo şikayetinden kurtulabilmektedirler. Eğer baş dönmesi Meniere hastalığına bağlı ise, tuz kısıtlaması, sigara yasağı, stresten, allerjen gıdalardan uzak durma ve bazı ilaçlar ile baş dönmesi ataklarının sıklığı ve atakların süresi azaltılmaya çalışılır. Kriz dönemlerinde gerekirse hasta yatırılarak tedavi edilir.

İç kulakta dengeyi sağlayan kristal parçacıklarının kopup yarım daire kanalına kaçmasıyla yatakta hareket ederken hastalık kendini baş dönmesiyle gösteriyor. İç kulak sıvısının miktarının artması ile kişide baş dönmesi, çınlama, kulakta basınç hissi ve işitme kaybı görülebiliyor. Aşırı tuz tüketimi, stres ve hormonal bozukluklar baş dönmesi ataklarını tetikliyor.