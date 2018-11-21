THY- Noukşot
0553 313 94 23

Denge kaybı hissediyorsanız doğru hekime...

İnsanın kendisinin ya da etrafındaki eşyaların hareket ettiğini sanması olarak tanımlanan vertigo yani baş dönmesi pek çok sebeple ortaya çıkabiliyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:20
Denge kaybı hissediyorsanız doğru hekime...


“Özellikle 'Dengemi kaybediyorum, düşeceğim' hissi yaşıyorsanız hemen bir hekime gidiniz.

Baş dönmesi ile aynı anlamda olan vertigo bir hastalık değil, bir semptomdur. Tansiyon düşmesi gibi sebeplerden dolayı oluşan baş dönmesi, vertigo hastalığı kapsamında değildir.

Vertigo hastalığı, labirentit, iç kulak iltihabı, meniere hastalığı gibi durumlarda oluşan baş dönmelerini kapsamaktadır. Aynı zamanda korkudan dolayı oluşan baş dönmesi de vertigo hastalığı kapsamındadır.

VERTİGODA TEDAVİ

Vertigo sadece bir bulgu olduğundan öncelikle altta yatan hastalık tedavi edilmelidir.

Tecrübeli ellerde yapılan test ve manevralarla hastalar bir seansta bile yıllardan beri çektiği vertigo şikayetinden kurtulabilmektedirler. Eğer baş dönmesi Meniere hastalığına bağlı ise, tuz kısıtlaması, sigara yasağı, stresten, allerjen gıdalardan uzak durma ve bazı ilaçlar ile baş dönmesi ataklarının sıklığı ve atakların süresi azaltılmaya çalışılır. Kriz dönemlerinde gerekirse hasta yatırılarak tedavi edilir.

İç kulakta dengeyi sağlayan kristal parçacıklarının kopup yarım daire kanalına kaçmasıyla yatakta hareket ederken hastalık kendini baş dönmesiyle gösteriyor. İç kulak sıvısının miktarının artması ile kişide baş dönmesi, çınlama, kulakta basınç hissi ve işitme kaybı görülebiliyor. Aşırı tuz tüketimi, stres ve hormonal bozukluklar baş dönmesi ataklarını tetikliyor.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:20
  1. vertigo vertigo tedavisi
  2. vertigo
  3. vertigo belirtileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrinli hasta şifayı Türkiye'de buldu
    1. Afrinli hasta şifayı Türkiye'de buldu
    2. AK Parti Samsun belediye başkan..
    3. Denge kaybı hissediyorsanız doğru..
    4. Müslüman vekilden Trump'a tokat gibi..
    5. Prof. Dr. Cenksu Üçer: Resulullah size..
    6. Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası..
    7. Pompaya yansıyacak: Motorine indirim..
    8. Fas ikinci uydusunu uzaya gönderdi
    9. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 4 hafta yok
    10. Mısır ekmeği nasıl yapılır?
    11. İnsansız Deniz Aracı, ilk kez görücüye..
    12. Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
    13. "Milli takımlarımızın Elit Tur'a..
    14. Şifa vesilesi hamam taslarımız..
    15. Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu
    16. GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te hortum
    17. Katarakt ameliyatı ne zaman gerekli?
    18. ABD'nin o iddiaları yalanlandı!
    19. Olur olmaz tıkıştırmak onun zekasını..
    20. CHP-İYİ Parti ittifak görüşmeleri
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!