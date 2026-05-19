Denetimli Serbestlikte rüşvet çarkına darbe: Aralarında müdür ve şefin de bulunduğu şebeke çöktü! 9 zanlı tutuklandı
Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kurulan kirli rüşvet çarkı, emniyetin başarılı operasyonuyla yerle bir edildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında kurum müdürü ile kurum şefinin de bulunduğu 10 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devletin adalet mekanizmasını kendi çıkarları için kullanmaya kalkan şebekeye vurulan bu neşter, rüşvetçilere gözdağı verdi.
Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde ‘rüşvet’ iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
AKSARAY'DA RÜŞVET VURGUNU
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
‘Rüşvet’ suçuna karıştığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurları ve suça iştirak eden kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "rüşvet" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
