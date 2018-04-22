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Denayer'dan Beşiktaş açıklaması!

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Denayer, Alanyaspor galibiyetinin ardından haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisini yorumladı.

22 Nisan 2018 Pazar 02:23
Denayer'dan Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından Jason Denayer, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte savunmacının açıklamaları:

"Bu tür maçlarda Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor, biz de kaliteli oynayıp, kazandık. Beşiktaş maçı kolay olmayacaktır ancak kazanmak için sahaya çıkacağız."

Kaynak: Fanatik

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 02:23
  1. JASON DENAYER
  2. Denayer
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş
  5. Alanyaspor

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