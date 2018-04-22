Denayer'dan Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından Jason Denayer, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte savunmacının açıklamaları:

"Bu tür maçlarda Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor, biz de kaliteli oynayıp, kazandık. Beşiktaş maçı kolay olmayacaktır ancak kazanmak için sahaya çıkacağız."

Kaynak: Fanatik