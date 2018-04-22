Denayer'dan Beşiktaş açıklaması!
Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Denayer, Alanyaspor galibiyetinin ardından haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisini yorumladı.22 Nisan 2018 Pazar 02:23
Süper Lig'in lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.
Mücadelenin ardından Jason Denayer, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
İşte savunmacının açıklamaları:
"Bu tür maçlarda Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor, biz de kaliteli oynayıp, kazandık. Beşiktaş maçı kolay olmayacaktır ancak kazanmak için sahaya çıkacağız."
Kaynak: Fanatik
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