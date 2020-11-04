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Aktüel Demokrat aday Biden'ın kampanya direktöründen Trump'ın açıklamasına tepki
Aktüel

Demokrat aday Biden'ın kampanya direktöründen Trump'ın açıklamasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:43:32 -
Demokrat aday Biden'ın kampanya direktöründen Trump'ın açıklamasına tepki

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın hukuk ekibinin, Donald Trump'ın "Yüksek Mahkemeye başvuracakları" açıklaması üzerine, mücadeleye hazır olduğu belirtildi.

Biden'ın 2020 Seçim Kampanyası Direktörü Jen O'Malley Dillon, Trump'ın "ABD Yüksek Mahkemesine gideceği ve oy kullanma işlemlerinin durdurulması talebinde bulunacağı" açıklamasını ve iddialarını "çok çirkin ve asılsız" olarak değerlendirdi.

Biden'ın "Trump'la mücadele etmeye hazır hukuk ekibinin olduğunu" belirten Dillon, bu konuda da galip geleceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, seçim sonuçlarının açıklanmasının bir anda kesildiğini belirterek, bunun "bir hile" olduğunu savunmuştu. Trump, hukukun yerini bulması gerektiğinin altını çizerek, "Biz ABD Yüksek Mahkemesine gideceğiz. Oy kullanma işlemlerinin durmasını istiyoruz. 4 Kasım sabahı 04'te kullanılıp listeye eklenen oylar olduğunu görmek istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump şu ana kadar 213, Demokrat aday Joe Biden ise 238 delege sayısına ulaştı.


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