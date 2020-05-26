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Aktüel

Demokrasi ve Özgürlükler Adası için kamu spotu hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:42:18 -
Demokrasi ve Özgürlükler Adası için kamu spotu hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılacak Yassıada için İletişim Başkanlığınca kamu spotu hazırlandı.

1960 darbesi sonrası merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla neticelenen yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60. yıl dönümünde açılacak.

Açılış için hazırlanan kamu spotunda, "Demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor. Ada darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken, dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Demokrasinin feneri karanlığı aydınlatıyor." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, darbe yargılamalarına dair bölümler bulunurken, adada yapılan yenilemeler ve donatılar hakkında bilgiler aktarılıyor.

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