Demirören'den Euro 2024 mesajı: Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu BaşkanıYıldırım Demirören; TFF ve BeIN Sports'un birlikte düzenlediği Futbolun Süperleri Ödül Gecesi'nden önce açıklamalarda bulundu.

"SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı hakkında açıklamalar yapan Yıldırım Demirören, "Yaptığımız yatırımların meyvelerini almak istiyoruz. Organizasyon yapacak güçte olup bugüne dek almayan tek ülke Türkiye kaldı. UEFA'dakilere 'Artık değişim zamanı, aranızda tenis oynamayı bırakın, farklı ülkelere verin turnuvayı' diyoruz. Türk halkı futbolu çok seviyor. Futbola çok yatırım yapıldı. EURO 2024'ü almak istiyoruz. Turnuvayı alacağımıza inanıyoruz. Son dakikaya kadar da mücadele edeceğiz. Büyük organizasyonları ülkemiz bugüne kadar yaptı, bu organizasyonun da altından kalkacağımıza inanıyorum" dedi.

UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İsveç'i 3-2 yenen A Milli Takım'a da değinen Yıldırım Demirören "Maçı kazanmak çok güzel ama daha da önemlisi, gencecik bir kadroyu kazandık. Bu kadronun önü açık. Benim halkımızdan isteğim bu genç takıma destek vermeleri. Rusya maçının ikinci yarısında da iyi oynamıştık" diye konuştu.

Demirören, kürsüden davetlilere şöyle hitap etti:

"İlkini bugün gerçekleştirdiğimiz ve Türk futbolunun gurur abidesi olacak, Futbolun Süperleri Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz… 2017-2018 sezonunun en iyilerini ödüllendireceğimiz törenimize, uluslararası katılım gösteren misafirlerimiz başta olmak üzere, gecemizi onurlandıran herkese teşekkür ediyorum. Futbolun oscar şöleni için, değerli iş ortağımız Digiturk ailesine ve dostum Yousef Al-Obaidly'ye Türk futbol ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu gece; son haftalara kadar büyük çekişme içerisinde geçen ve Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'a adadığımız sezonun en iyilerini taçlandıracağız. Şampiyonun da düşenin de son hafta belli olduğu unutulmaz sezon, unutulmaz bir törenle, unutulmaz hale gelecek. Bu tören, aynı zamanda Türk futbolunun gücünü ve organizasyon kabiliyetini dünyaya gösterecektir.

Saygı, Fair Play ve sportmenlik gibi önemli değerleri her şeyin üzerinde tutan bir federasyonuz… Yenilikçi, uluslararası itibarı yüksek büyük bir futbol ülkesiyiz… Bugün bir kez daha ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik fotoğrafı, bunun açık bir ispatıdır yabancı konuklarımıza ve bizi izleyen yabancı izleyicilerimize özellikle hatırlatmak istiyorum.

95. yılını yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu, 2023'te 100. yıl vizyonuyla kendisine çok yüksek idealler belirledi. Bunların başında da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği geliyor. FIFA ve UEFA ile daima ortak çalışmalar yapan, ilişkileri güçlü bir federasyon olarak, organizasyon gücümüzle EURO 2024'e talip olduk. Futbolu geniş kitleler ile buluşturacak kıtaları birleştiren lokasyonumuz, genç nüfusumuz, modern ulaşım ağımız, genç stadyumlarımız, dünyaya örnek spor yatırımlarımız, misafirperverliğimiz, halkımızın yüksek desteği ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin eşi benzeri görülmeyen garantileri ile EURO 2024'ü alacağımıza inanıyoruz.

Yabancı dostlarımızın, federasyonumuzu takdirle karşıladığını da biliyorum. Bu övgüler bizi daha da motive ediyor, büyük güç veriyor. Şunu bir kez daha ilan etmek isterim ki, zengin futbol kültürüne sahip ülkemiz Avrupa futbolunun gelişimine katkıda bulunmak için şimdiden hazır ve şimdi Türkiye'nin zamanı diyoruz.

EURO 2024 adayı Türkiye'nin bu gurur gecesi, eminim ki Türk futbolunun imajına da artı değer katacak. Geleneksel hale gelecek bu ödüllerin, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda da tüm kulüp ve futbolcularımıza motivasyon kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Daha rekabetçi, daha kaliteli, Fair Play ruhu ve futbolun güzelliklerinin daha çok yaşandığı bir sezon geçirmemiz en büyük temennim. Bu gece ödül alacak tüm futbolcu ve teknik direktörlerimizi kutluyor, bütün paydaşlarımıza başarılı bir sezon diliyorum."