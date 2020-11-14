Demirci'nin "damarsız kestanesi" şekerlemecilerin gözdesi

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl 550 ton rekolte beklenen ve bölgede "damarsız kestane" olarak bilinen ürün, bu özelliğinden dolayı büyük oranda şekerleme yapımında değerlendiriliyor.

Hünnap, kiraz, badem ve ceviz gibi önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği Demirci'nin yüksek rakımlı yaylalarında üretimi hızla yaygınlaşan kestanede hasat devam ediyor.

İlçe merkezinin yanı sıra Çanakçı, Mahmutlar, Söğütçük, Esenyurt ve Yarbasan mahallelerinde üretimi yapılan kestane, bölge halkı için önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Çiftçiler yüksek rakımdaki arazilerinde, kestaneleri sabahın erken saatlerinde başlayarak gün boyu sırıklarla topluyor.

Bölgede "damarsız kestane" olarak adlandırılan bu ürün genellikle şekerleme yapımı için Bursa ve İstanbul'daki işletmeler tarafından satın alınıyor.

Bu yıl Demirci'de 550 ton kestane rekoltesi beklenirken, üreticiler kestaneleri dikenli kozalaklarından ayrılması için kuyuya döküp, eğrelti otlarıyla da ıslatıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, Demirci'nin alternatif tarım ürünleri açısından zengin bir bölge olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle ormanlık alanlara kestane dikimi yapılarak çiftçilere tahsis edildiğini hatırlatan Köse, "Bölgemizde 6 kırsal mahallede yoğun olarak üretim yapılıyor. Bu yıl 550 ton rekolte bekliyoruz. Kestane damarsız olması nedeniyle şekerlemede tercih ediliyor." dedi.

Gelecek yıllarda daha fazla alanda kestane üretimi yapmayı hedeflediklerini dile getiren Köse, özellikle kapama bahçe yapmaları için çiftçileri teşvik ettiklerini kaydetti.

Köse, 4 yıllık süreçte yıllık bin ton kestane rekoltesine ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Üreticilerden Nuri Yıldızel ise 80 dönüm arazide 2 bin kestane ağacı olduğunu dile getirdi.

Ekimde başladıkları hasadın devam ettiğini vurgulayan Yıldızel, "Bu yıl 2 tonun üzerinde ürün bekliyorum. Geçen yıl 40 bin lira gelir elde ettim. Kestaneye çok iyi bakılmalı. Gübresi, ilacı ve çapasının zamanında yapılması gerekiyor. Bizler en iyi ürünü alabilmek için büyük emek veriyoruz." diye konuştu.

Çanakçı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya, "Mahallemizde yılda 200 ton kestane üretimi yapılır. Topladığımız kestaneleri bir süre kuyuda beklettikten sonra İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den gelen tüccarlara satarız. Bu yıl kilogram fiyatının 25 lira olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





