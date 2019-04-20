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Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

20 Nisan 2019 Cumartesi 22:10
Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 22:10
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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