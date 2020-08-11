Demir bükme ve kesme makinelerinin ihracatı devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ademsan Makine'nin alt markası Albayrak Makine, pandemi süreci sonrası demir bükme ve kesme makinelerinde ihracatını artırdı.

Ademsan Makine'den yapılan açıklamaya göre, son aylarda gerek Türki devletler gerekse Avrupa'ya ihracatını artıran Albayrak Makine, inşaat sektörünün önemli demirbaş ürünlerinden demir kesme ve bükme makineleri taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Yenilikçi, teknolojik ve uygun fiyatlı özellikleri ile rakiplerinden bir adım öne çıkan Albayrak Makine, her ihtiyaca yönelik demir makineleri üretiyor, büyük inşaat projelerinden daha küçük projelere kadar herkese uygun çözümler sunuyor, hatasız ve hızlı olmasıyla bilinen inşaat alanında yine aynı şekilde dayanıklı, kullanımı kolay ve yaygın servis ağıyla hizmet veriyor.





- Demir bükme makineleri uzun yıllar sorunsuz çalışıyor





Makinelerin imalatında özel dizayn şanzıman sistemi kullanılırken, dişliler özel dövme çelikten imal ediliyor. Bu sayede makinelerin dayanıklılıkları artırılırken, kırılma ve aşınma ihtimalleri en aza indirgeniyor. Projeye göre özel imal edilen makineler, kapasitelerine göre -60 mm arasındaki kalınlıklarda demir bükümü için kullanılabiliyor.

Şantiye şartları göz önüne alınarak makineler, 380 ve 220 volt elektrikle çalışacak şekilde tasarlandı. Proje sahipleri, uygun voltajlı olanı seçme şansına sahip. İki yönde de çalışabilen makineler, manuel ve otomatik büküm yapabiliyor. Dayanıklı, kullanımı kolay, rutin bakımları kullanıcıları tarafından yapılabilen, uzun yıllar boyunca sorunsuz biçimde çalışan makineler üretiliyor.



İsteğe göre farklı model ve kapasitelerde üretimi gerçekleştirilen demir kesme makineleri, bükme makineleri gibi 2 yıl garanti ile satılıyor. Demir kesme makinelerinin tamamının çalışan yüzeyleri ısıl işlemle sertleştiriliyor. Bu sayede dayanıklılıkları ve kullanım süreleri artırılıyor. Sahip oldukları özellikler sayesinde kolay biçimde kullanılabilen makinelerin rutin bakımları kullanıcıları tarafından rahatlıkla yapılabiliyor. Teknik servis birimi, ülkenin her yerindeki çalışma alanlarına maksimum 2 gün içinde ulaşıyor.





- "Pandemi, ihracata engel olamadı"





Ademsan Makine, bina bakım makineleri ve elektrikli asma iskelesi başta olmak üzere tamamen yerli üretim ile Kahramankazan'daki fabrikasında üretimini sürdürüyor. Orta Doğu'da gökdelen projelerinde sıkça yer alan firma, alt markası Albayrak Makine ile de demir kesme ve bükme makinelerinin üretim, satış ve montajını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ademsan Makine Genel Müdürü Ramazan Albayrak, pandemi sürecinin üretime etkisine ilişkin, "Firma olarak ilk belirtilerin ortaya çıkmasının ardından fabrikamızda gerekli tüm önlemleri alarak ilk etapta, devam eden projelerimizi tamamladık. Bu süreçte çalışanlarımızı konuyla ilgili bilgilendirirken, devletimizin uyarılarını dikkate alarak üretim sürecini yeniden planladık. Yurt dışından gelen talepleri sıraya alarak üretimi biter bitmez ihracatını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.