Demet Akalın’dan Trump’a sert tepki!

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin'i aştı vaka sayısı ise 886 bin 709'a yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump ise, "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" önerisinde bulundu. Donald Trump'ın bu ilginç önerisi kısa sürede tepki çekerken bir eleştiri de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

"Bizde denendi, olmuyor"

Gündemle alakalı yaptığı eleştirilerle sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Trump'ın tepki çeken sözleri için Twitter hesabından paylaşım yaparak "Konuşmaları için bilim danışmanları ne yapıyor Allah aşkına? Yine mutsuz kalktım bak, şu an güldüm he, söyleyin bizde denendi, ıhhgg olmuyor" dedi.