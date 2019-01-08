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Demek banyonuz size dar geliyor..

Dekorasyonun sade, renk ve malzemelerin uyumlu olmasına dikkat edin. Renklerin bir kuralı yok, ama eviniz dar ise renkli bir banyo ile evinize sevimlilik getirebilirsiniz.

08 Ocak 2019 Salı 20:04
Demek banyonuz size dar geliyor..

● Banyoyu daha geniş göstermenin vazgeçilmez yollarından biri aynalardır. Mesela bir düz duvarın tamamını ayna ile kaplayın. Banyonuz adeta iki misli genişlemiş gibi olacaktır.

● İçeriye doğru açılan banyo kapınızı, sürme panel ya da katlanır kapı ile değiştirebilirsiniz. Çift kapaklı ya da sürme duş paravanları da size yer kazandırır.

● Yarı transparan kapı ya da bölmeler, içeriye tabii ışık yansıtacakları için çok daha ferah bir görünüm olur. Buzlu cam mahremiyeti korur.

● Paslanmaz çelik gibi yansıtıcı yüzey ve döşemeler, ışığın etrafa yayılmasını sağlar.

● Kenar boşlukları ya da aralık bırakmadan her zaman fayansların yerden tavana kadar döşenmeli..

● Detaylara özen ister. Malzemeler arasındaki bağlantılar ya da farklı döşemeler muntazam ve abartıdan uzak olmalıdır.

● Yerden ısıtma, alandan tasarruf etmeyi sağlar. Fakat, kırıp dökmeyi, masraf ve zahmeti gerektirir. İnce bir radyatör daha iyidir.

● Hattâ küçük bir banyoyu uygun bir sıcaklıkta tutmak için bir havlupan dahi yeterli olabilir.

● Duvara takılan musluklar da görümündeki dağınıklığı azaltır. Sıcak/soğuk mikserli musluklar ikili musluk başlarına göre çok daha az yer kaplar.

● Tavan penceresi biçimindeki tepe aydınlatmaları ya da tavan ışıklandırmaları dar alanın daha hacimli görünmesini sağlar.

● Banyonuzda görünen eşyaları minimum düzeyde tutun. Dışarıda sadece havlu, sabun ve dış fırçaları gibi bazı temel malzemelerin görünmesine izin verin.

● Lavabo altı, lavabo ve tuvalet arası ve hatta küvetin ayak kısımlarını dolaplar için değerlendirin.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:06
  1. banyo
  2. banyo dekorasyonu

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