DEM’den kalkışma provası! Hayalini kurduğunuz hendekte boğulursunuz

HABER MERKEZİ

Türkiye’deki huzur ikliminden rahatsız olan ve umudunu kaosa bağlayan karanlık odaklar ile içimizdeki uzantıları yeniden harekete geçti. “Kent uzlaşısı” adı altında kurdukları kirli ittifakla göstermelik bir başarı elde eden CHP ile PKK’nın siyasi uzantısının başını çektiği malum zihniyet, 31 Mart seçimlerinin ardından yeniden provokasyon çağrıları yapmaya başladı. Seçim sonrası katıldığı canlı yayında “Biz bu milleti sokağa dökeceğiz! Kan akıtmayacağız” diyen CHP lideri Özgür Özel’in ardından, DEM Parti’nin İzmir eski Milletvekili Murat Çepni, benzer bir skandala imza attı. Terör örgütü PKK’nın propaganda kanalında konuşan Çepni, “Gezi’de hazırlıksızdık. AK Parti yenilmedi. Umudu hemen örgütlü hale getirmemiz lazım” şeklinde ifadeler kullanarak, ‘kalkışma’ çağrısında bulundu.

Örgütlenme çağrısı

PKK’nın hendek olayları yerine CHP tabanının sempatisini çekmek için Gezi örneğine sarılan DEM’li Çepni, “İsyan etmez denilen halk isyan etti. Bu ülkede kimse isyan etmez, kimse sokağa çıkmaz, halk sürekli yakınır ama kimse ayaklanmaz, sokağa çıkmaz isyan etmez denen bir coğrafya burası ve Gezi isyanı patlak verdi. Ve herkesin dünyası değişti. Yazdıklarımız değişti, sloganlarımız değişti, düşünme biçimimiz değişti. Umut dediğiniz şey somut bir şeydir. Şimdi umut var mı var. Bu beklenti halinden çıkıp bu umudu hemen örgütlü hale getirmek lazım” diyerek, iktidar karşıtlarına ve terör örgütü yandaşlarına ayaklanma çağrısında bulundu. “Terör örgütüne yardım” suçundan hapse mahkûm olduğu gerekçesiyle seçilme yeterliliğini kaybeden DEM Partili Abdullah Zeydan’a yönelik YSK kararının ardından Van başta olmak üzere birçok bölgede caddeleri savaş alanına çeviren bölücü terör örgütü yandaşlarının eyleminin ardından yapılan çağrı infiale sebep oldu.

‘Köpeklerin duası kabul olsa…’

31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan isyan çağrılarına ve kalkışma provasına tepki gösteren TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu’ndan tokat gibi cevap geldi. “Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı” diyen Tipioğlu, şunları ifade etti: “Türkiye, gelenekleri olan bir devlettir. Bizler, binlerce yıllık devlet geleneği olan bir milletiz. Böylesine ucuz, köksüz, tasmalarını kimin tuttuğu belli olmayan insanların söylediklerini ciddiye almamak lazım. Bu ülke bize cikletten çıkmadı. Kimse de bu ülkeyi bize bahşetmedi. Bu ülke bizim kutsalımız, bu bayrak bizim kutsalımız. Dolayısıyla bu milletle kimsenin yanlış hesabı olmasın. Yanlış hesabı olanların durumunu tarih en iyi şekilde göstermektedir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Biz bir oldukça bu tür meselelerin üstesinden geliriz.

Kaosa papuç bırakmayız

“Biz demokrasiye, sandığa inanan insanlarız, siyasi bir hareketiz. Avrupa arenasında da dünya arenasında da Türkiye en demokratik ülkelerden biridir. Seçimleri adil yapan, en iyi şekilde sonuçlandıran ülkelerin başında biz geliriz. Dolayısıyla sandıktan çıkan irade başımızın üzerine. Milletin iradesinden başka irade tanımıyoruz. Herkesin de milletin iradesine saygı göstermesi gerekir. Saygı göstermeyenlere gereğini de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapar kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye güçlüdür.

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Saçma sapan şeylere papuç bırakacak bir ülke değiliz. Kaos ortamının bu ülkede yaşayan hiç kimseye faydası olmaz. Bu ülkede kaos çıkarmak bu ülkeye, bu devlete, bu millete ve bütün mazlumlara ihanettir. Biz bu senaryoları daha önce de gördük. Bu millet, bu devlet tarih boyunca bu tür tuzakları bozarak gelmiştir.”