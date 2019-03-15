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Demba Ba'dan Haçlı terörüne çok sert tepki

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, Yeni Zelenda'da 2 camiye yapılan ve 49 Müslüman'ın şehit edildiği terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

15 Mart 2019 Cuma 16:05
Demba Ba'dan Haçlı terörüne çok sert tepki

Medipol Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Demba Ba, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yıldız futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Yeni Zelanda'da olanlar saf haliyle terörizmdir. Terörizm denmeli ve ona göre cezalandırmalıdır. Allah, tüm kurbanları cennetle mükafatlandırsın. Amin'

Senegalli futbolcu daha sonra ise Bakara suresinden Türkçe anlamı 'Şüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve O'na Döneceğiz' olan (İnna Lillâhi Ve İnnâ İleyhi Raciûn) ayetini paylaştı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:05
  1. Beşiktaş
  2. Yeni Zelanda
  3. Senegal
  4. Demba Ba

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