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Gündem DEM ile ittifak yapan CHP'li belediyedeki araç plaklarında TR amblemi kapatılmaya başlandı
Gündem

DEM ile ittifak yapan CHP'li belediyedeki araç plaklarında TR amblemi kapatılmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 21:06:00 -

Mersin'de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkışan CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi aracı plakadaki “TR” ambleminin kapatıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP ve DEM siyasi işbirliklerini iyice görünür kılacak girişimlerde bulunuyor. CHP ile DEM bilindiği üzere büyükşehir için el sıkıştı. Buna karşılık olarak CHP, Mersin'in Akdeniz ilçesinde aday çıkarmayıp DEM Parti'nin adayı Nuriye Arslan'a destek verecek..

İşte bu birlikteliğin sonucu olarak gösterilen skandal bir görüntü ortaya çıktı.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Burası Mersin Erdemli, bu araç da Mersin Büyükşehir Belediyesi aracı plakadaki “TR” amblemini kapatmışlar. Şimdi, Mersin yörükleri ‘TR’ işaretini kapatan/kapattıran Vahap Seçer’e mi ya da ilçe adayına mı oy verecek?" dedi.

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