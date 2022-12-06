  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Ruslar... En çok kripto paraya sahip ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Putin LGBT sapkınlığına karşı imzayı attı! Darısı Türkiye'nin başına!

Ya elektriksiz kalacaklar ya da elektriğe çarpılacaklar! 'Geriye mi sarıyoruz' dedik Ankara duymadı!

Selvi hanım korona mı, yoksa uyukladığı için hastalık mı icat edildi?

CHP’lilerin bu habere çok üzülecek! Bak çalınıyor bir zafer marşı!

İstanbul için sağanak kar yağışı duyurusu! Açık açık uyarıldı

Uzmanından yatırımcıya altın uyarısı!

Sahte doktor olayında yeni gelişme! Mahkeme skandal talebi kabul etmedi

CHP'li belediyeden vatandaşlara çamurlu su hizmeti! Mahalleli isyan etti

Avustralya’da yaşayan Nazlı Süleyman bu ülkede Gençlik Bakanı oldu
Gündem Deli doktoru teşhisi koydu: Delirmek normaldir!
Gündem

Deli doktoru teşhisi koydu: Delirmek normaldir!

Simge Fıstık'ın Youtube yayınına konuk olan Psikiyatrist Alper Hasanoğlu, "Delirmek normaldir." dedi. Hasanoğlu, sözde sağlık anlattığı programda, ekonomik kriz çığırtkanlığı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 01:07:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Psikiyatrist Alper Hasanoğlu, Simge Fıstık'ın Youtube yayınına konuk oldu.

"Delirmek normaldir." açıklamasında bulunan Hasanoğlu, sözde sağlık anlatacağı programda ekonomik kriz çığırtkanlığı yaptı.

"Mutsuzluk, kaygı, can sıkıntısı, gelecek korkusu, bunlar hastalık değil, insanlık durumu." değerlendirmesi ile sözlerine başlayan Alper Hasanoğlu, "Mutsuzluk depresyona dönüşebilir. Ani stres yükselmesi kişiyi hastalandırmaz. Ama sürekli olan aynı sorun 6-8 ay sürerse mücadele gücü, enerji tükeniyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında siyaset yapmaya kalkan deli doktoru, "İnsanlar parasızlıktan bırakın evlenmeyi boşanamıyor. İki ayrı evi yürütemiyorlar. Ne acı değil mi.." diyerek akılla bağdaşmayan ifadeler kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23