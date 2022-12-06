Deli doktoru teşhisi koydu: Delirmek normaldir!
Simge Fıstık'ın Youtube yayınına konuk olan Psikiyatrist Alper Hasanoğlu, "Delirmek normaldir." dedi. Hasanoğlu, sözde sağlık anlattığı programda, ekonomik kriz çığırtkanlığı yaptı.
Yeniakit.com.tr
Psikiyatrist Alper Hasanoğlu, Simge Fıstık'ın Youtube yayınına konuk oldu.
"Delirmek normaldir." açıklamasında bulunan Hasanoğlu, sözde sağlık anlatacağı programda ekonomik kriz çığırtkanlığı yaptı.
"Mutsuzluk, kaygı, can sıkıntısı, gelecek korkusu, bunlar hastalık değil, insanlık durumu." değerlendirmesi ile sözlerine başlayan Alper Hasanoğlu, "Mutsuzluk depresyona dönüşebilir. Ani stres yükselmesi kişiyi hastalandırmaz. Ama sürekli olan aynı sorun 6-8 ay sürerse mücadele gücü, enerji tükeniyor." ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında siyaset yapmaya kalkan deli doktoru, "İnsanlar parasızlıktan bırakın evlenmeyi boşanamıyor. İki ayrı evi yürütemiyorlar. Ne acı değil mi.." diyerek akılla bağdaşmayan ifadeler kullandı.