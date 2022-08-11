Deli bal nedir? Deli bal zehirler mi? Deli bal faydaları

Deli Bal Nedir?

Adından da kendisi hakkında ipucu verdiği gibi bir bal türü olan deli bal, bildiğimiz baldan biraz farklıdır. Mor renge sahip deli bal çiçeği toplanarak elde edilen bu bal türü, tükettiğimiz ballara göre tadı daha acıdır, ve koyu kızıla çalan renginden dolayı diğer ballardan ayrılır.

Deli Bal Faydaları Nelerdir? Neye İyi Gelir?

Deli balın faydalarını öğrendikten sonra, tahminimize göre herkesin evinde yer alacaktır.

Soğuk algınlığınız, gribiniz veya nezleniz varsa, deli bal sizi daha çabuk ayağa kaldıracaktır.

Kuru öksürükleriniz varsa bir miktar deli bal, öksürüklerinize iyi gelecektir.

Hipertansiyona iyi gelmektedir.

Kolesterol konusunda dikkat etmesi gereken kişiler, deli baldan bir miktarda tükettiğinde, kolesterolün düşürücü etkisini göreceklerdir.

Mide ağrınız varsa, deli bal mide ağrınızı da dindirecektir.

Doğru miktarda ve doktor kontrolünde tükettiğinizde, sinir sisteminizi düzene soktuğu gibi, uykusuzluk, halsizlik gibi hastalıklarınızı da düzene sokacaktır.

İçinde barındırdığı toksinlerden dolayı güçlü bir antioksidandır ve sizi mikroplardan koruyucu bir özelliğe sahiptir.

Uyarı: Faydaları birer şifa olan deli balı, doktor kontrolünde tüketilmediği durumda zehir haline gelebilir. Bu hususa dikkat etmelisiniz.

Deli Bal Zehirlenmesi Neden Olur?

Avrupa’da, hekimlerin tansiyon düşürücü olarak hastalarına önerdiği deli balın ne kadar faydası varsa da, kontrolsüz tüketildiğinde ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır.

İçerisinde bulunan grayanotoksin adındaki toksinden dolayı zehirlenme görülebilir. Fazla tüketen insanlarda eğer kalpte ritim bozukluğu, boğazda yanma hissi, deri ve gözde kızarma, bulantı ve kusma, bilinç kaybı gibi ciddi yan etkiler görülüyorsa, hemen en yakın hastaneye gitmelisiniz.

Rivayetlere göre deli bal çiçeği yiyen koyunların, kısa süre içinde zehirlenip öldükleri söylenmektedir.