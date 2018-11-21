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Deli bal en fazla 1 çay kaşığı

Deli bal, arıların Ormangülü bitkisinin çiçeklerinden elde ettiği bir bal çeşididir. Komar balı adıyla da bilinir. Halk arasında “tutan bal” ya da “acı bal” isimleriyle de anılmaktadır.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:25
Deli bal en fazla 1 çay kaşığı

Mide ağrısı, şeker, bağırsak rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon gibi şikayetleri tedavi etmek amacıyla çok çok az miktarda kullanılmaktadır. Avrupa’da ise doktor kontrolünde tansiyon düşürücü olarak kullanılır.

Genellikle 1 çay kaşığından fazla asla tüketilmez. Aksi halde zehirlenme, hatta ölüm olur. Kalp ritmi bozukluğu, boğazda yanma, deride ve gözde kızarma, bulantı, kusma, ağız ve burunda kaşınma, tükürükte artış, bulanık görme veya geçici körlük, baş ağrısı ve dönmesi, ishal, tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı yapar. Bu belirtiler genellikle bal tüketildikten 1 - 1,5 saat sonra ortaya çıkar. Zehirlenme sonrası tıbbi müdahale yapılmazsa ölüm vakaları yaşanabilmektedir.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:25
  1. deli bal
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