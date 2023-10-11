Delegeleri koltukla ayartmış

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Seçimlerin ardından CHP’de başlayan “değişim” kavgası kurultaya giden süreçte iyice ayyuka çıkarken, parti içinde dönen kirli dolaplar da bir bir ifşa oluyor. Hafta sonu gerçekleşen kongrede yaptığı konuşmada “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” diyen Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat, İBB’de dönen koltuk pazarlığını itiraf ederken, dün ortaya çıkan bir liste rüşvet çarkını belgeledi.

Değişimin sırrı ortaya çıktı

AK Parti Kâğıthane İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi’nin kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı listede, CHP 38. İstanbul İl Kongresi’ni kazanan “değişimcilerin” adayı Özgür Çelik’in delege listesinde yer alan 16 kişinin İBB’de üst düzey çalışan olduğu ortaya çıktı. Skandal liste, her fırsatta “liyakat” dediği halde İBB’yi yandaş arpalığına çeviren ve İstanbul’da delege çoğunluğunu elde etmek için daha önce eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nu Beylikdüzü’ne bağlı Marmara Mahallesi’ndeki CHP ilçe kongresine delege adayı olarak yazdıran İmamoğlu’nun çirkin yüzünü ve değişimcilerin seçimi nasıl kazandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekrem'in çalışanları

Amaca giden yolda her şeyi mübah gören İmamoğlu’nun oy karşılığı koltuk verdiği delegeler şöyle:

İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Zülfikar Yoldaş, Kurultay Delege listesinde 192. sırada.

İBB’de ‘memur’ olarak çalışan Özlem Yüce ise delege listesinde 193. sırada yer alıyor.

Metro İstanbul şirketinde üst düzey yönetici olan Alper Yeğin ise delege listesinde 185. sıradan girmiş.

İSKİ Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı İbrahim Feyzi Ünal ise 179. sırada bulunuyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mert Sönmez, Kurultay Delege 159. sırada bulunuyor.

İBB şirketinde Gönüllü Yönetimi alanında göreli Berk Günel, 89. sıradan kurultay delegesi seçildi.

İBB personeli Vedat Eroğlu’nun Kurultay Delege listesindeki yeri 78.

İBB Yazı İşleri Puantör Yusuf Doğan ise delege listesinde 61. sırada.

İBB çalışanı Ömer Çelik 48 sıra.

İsfalt A.Ş. İdari İşler Şefi Emre Çelebi, 44 sıra.

Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Muharrem Bulut, 34. sıra

İBB Siyasi Partiler İlişkiler Koordinatörü Baki Aydöner, 26. sıra

İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, 7. Sıra

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Hem İBB hem parti mensubu

Değişimcilerden taraf olduğu için Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevinden alınan Ozan Işık da Kurultay Delegeleri arasında yer alıyor.

Halk Ekmek çalışanı Kemal Ercan Asil Yönetim listesinde 16. sırada.

İBB personeli Hakan Coşkun Disiplin Kurulu Yedek listesi 3. Sıra

Dünkü İBB Meclisinde de konu gündemdeydi. AK Partili Ali Rıza Teke, “İmamoğlu tarafından Çelik’in seçilmesi amacıyla iş garantisinden başka herhangi bir söz verilmiş midir? İBB’nin hangi makamları delegeler için ayrılmıştır” diye sordu.