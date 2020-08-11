DEİK’ten Bakan Albayrak’a destek

Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Sayın bakanımız ağustos kur atağında ve pandemi sürecinde hızlı ve kararlı adımlarıyla önemli çalışmalar yürüttü ve iş dünyamızın hep yanında oldu. İş dünyası olarak, ülkemize olan inancımız ve güvenimizle üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin, Ağustos 2018’de yaşanan kur atağıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ekonomi yönetiminin hızlı ve kararlı adımlarıyla önemli ölçüde başa çıkmayı başardığını hatırlatan Olpak, değerlendirmesinde şunları kaydetti: ‘’…Piyasalarda yaşananlara yönelik, birçok parametresi bulunan bu durumla ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın hedef gösterilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Sayın bakanımız ağustos kur atağında ve pandemi sürecinde hızlı ve kararlı adımlarıyla önemli çalışmalar yürüttü ve iş dünyamızın hep yanında oldu. İş dünyası olarak, ülkemize olan inancımız ve güvenimizle üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.”