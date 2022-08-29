Deha filminin konusu nedir? | GıftedI (Deha) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deha filmi türkçe altyazılı

Deha filmi oyuncuları arasında Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan yer almaktadır. Deha filmi dram türündedir. Peki Deha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deha filmi ne zaman çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

DEHA (GIFTED) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Deha filmi Konusu: Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak. Florida'nın merkezinde küçük bir kasabada yaşayan 7 yaşındaki Mary Adler (Mckenna Grace), okulun ilk gününde yaşından beklenmedik bir matematik performansı gösterir. Üstün zekalı çocuklar için özel bir okuldan burs alır, ancak amcası Frank (Chris Evans) göndermek istemez. Yönetmenliğini Marc Webb'in üstlendiği yapım aile için dramaya ağırlık verecek.

DEHA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Deha filmi oyuncu kadrosu şu şekildedir;

Chris Evans

Mckenna Grace

Lindsay Duncan

Jenny Slate

Octavia Spencer

Jeremy Ambler

Joe Chrest

Kelly Collins Lintz

John Finn

Julie Ann Emery

Keir O'Donnell

Elizabeth Marvel

Jon Sklaroff

Jona Xiao

Glenn Plummer

John M. Jackson

Will Buie Jr.

DEHA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Deha filmi 26 Mayıs 2017 yılında izleyicisiyle buluştu. 1 saat 41 dakika uzunluğunda olan Deha filmi dram türündedir.

DEHA FİLMİ ÖZET: Deha filminde hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla beraber hemen yetenekli olarak yaftalanmasıyla Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek.

Deha Türkçe Dublaj İzle (Gifted) filmini Türkçe Altyazılı olarak güvenli sitelerden izleyebilirsiniz. Deha filmi IMDb: GIFTED - DEHA (2017) / TÜR: DRAM - AİLE - KOMEDİ /IMDB: 7.6

Deha filmi kaç yaş üstü?

7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi ve Aile eşliğinde, 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.