Deha filminin konusu nedir? | GıftedI (Deha) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deha filmi türkçe altyazılı
Deha filmi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deha filminin yönetmenliğini Marc Webb, senaristliğini Tom Flynn yapmaktadır. Peki Deha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Oyuncuların performansıyla herkesi ekran başına kilitleyen Deha filmi hakkında araştırılan Deha (Gifted) filminin konusu nedir? Deha filmi ne zaman çekildi? Deha filmi özet ve diğer detaylar...
Deha filmi oyuncuları arasında Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan yer almaktadır. Deha filmi dram türündedir. Peki Deha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deha filmi ne zaman çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
DEHA (GIFTED) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Deha filmi Konusu: Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak. Florida'nın merkezinde küçük bir kasabada yaşayan 7 yaşındaki Mary Adler (Mckenna Grace), okulun ilk gününde yaşından beklenmedik bir matematik performansı gösterir. Üstün zekalı çocuklar için özel bir okuldan burs alır, ancak amcası Frank (Chris Evans) göndermek istemez. Yönetmenliğini Marc Webb'in üstlendiği yapım aile için dramaya ağırlık verecek.
DEHA FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Deha filmi oyuncu kadrosu şu şekildedir;
Chris Evans
Mckenna Grace
Lindsay Duncan
Jenny Slate
Octavia Spencer
Jeremy Ambler
Joe Chrest
Kelly Collins Lintz
John Finn
Julie Ann Emery
Keir O'Donnell
Elizabeth Marvel
Jon Sklaroff
Jona Xiao
Glenn Plummer
John M. Jackson
Will Buie Jr.
DEHA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Deha filmi 26 Mayıs 2017 yılında izleyicisiyle buluştu. 1 saat 41 dakika uzunluğunda olan Deha filmi dram türündedir.
DEHA FİLMİ ÖZET: Deha filminde hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla beraber hemen yetenekli olarak yaftalanmasıyla Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek.
Deha Türkçe Dublaj İzle (Gifted) filmini Türkçe Altyazılı olarak güvenli sitelerden izleyebilirsiniz. Deha filmi IMDb: GIFTED - DEHA (2017) / TÜR: DRAM - AİLE - KOMEDİ /IMDB: 7.6
Deha filmi kaç yaş üstü?
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi ve Aile eşliğinde, 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
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