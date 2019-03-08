‘Değerli Kadın Buluşmaları’na Nurdan Damla konuk oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Değerli Kadın Buluşmaları” etkinliklerine “Mü’minlerin Annesi Hazreti Hatice” kitabının yazarı Nurdan Damla konuk oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, yüzlerce kişi katıldı.

Söyleşiye Hazreti Hatice’nin hayatını araştırma hikâyesini anlatarak başlayan Nurdan Damla, “Altı yıllık bir araştırma sürecinde ben, hayatımın önemli bir bölümünü böyle bir güzelliğin yansımasıyla geçirmiş olmaktan son derece mutluyum, bunun için Rabbime şükürler ediyorum” dedi.

Son dönemlerde gençliğin ve kadınların bir rol modele ihtiyacı olduğunu vurgulayan Damla,Hz. Hatice’nin bilinçli, ilim sahibi, vicdanlı ve çok çalışkan olduğuna dikkat çekerek, onun hayatından bazı kesitleri dile getirdi.

Günün anısına dinleyicilere, “Mü’minlerin Annesi Hazreti Hatice” romanı dağıtıldı.