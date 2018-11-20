Değerli bir mirastır porselen



Aynı şekilde, ışıkta arka tarafı rahatlıkla görebildiğiniz porselenler, yarı saydam tabaklar, iyi bir işçiliğe sahip, kaliteli porselenler demektir.

Porselen satın alırken, iyi bir porselen seçmek için yapmanız gereken, içeriğinde herhangi bir katkı olup olmadığını öğrenmektedir. Kimi zaman bazı destekleyici kimyasallar üretim esnasında porselen hammaddelerine ilâve edilmektedir. Bu durum, porselenin kalitesini düşürebilmektedir.

İyi bir porselen takımında fincanlar varsa, size çıkardıkları sesle fikir verebilir. Parmağınızı fincanın ağzına sürterek döndürün; ince bir tını veriyorsa, kaliteli bir porselen takımıdır.

PORSELEN, SERAMİK DEĞİLDİR

Seramik ürünleri de porselenden ayırt edebilmeniz gerekmektedir.

Seramik porselene göre çok daha dayanıksızdır. Porselen, sert porselen ve yumuşak porselen olarak ikiye ayrılmaktadır. Sert porselen daha sağlam ve darbelere karşı dayanıklıdır.

ANTİKA PORSELEN DURDUKÇA DEĞERLENİR

Ne tür olursa olsun nadir porselenler her zaman yüksek fiyatlarla alıcı bulurlar. Gerçekçi ve mantıklı bir fiyatla alacağınız nadir ve orijinal bir porselen objenin size para kaybettirmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Çok eski, nadir ve önemli porselen objeleri artık mükemmel kondisyonda bulmak neredeyse imkansızdır. Bu yüzden de bu tip porselenler hasarlı olsalar bile çok yüksek fiyatlara alıcı bulurlar. Fabrikadan hasarlı / defolu üretim olarak çıkmış objelerden ise (eğer özel bir çalışma /deneme parçası değilse) mümkün olduğunca kaçınmak gerekir.

Taklitlere dikkat

Almak istediğinizi düşündüğünüz porselenin değerini belirleyen çok önemli bir detay da üzerindeki üretici firma işareti, yani markadır. Pek çok kişi porseleni tanımlayabilmek için ilk olarak onun markasına bakar. Ancak ünlü markaları kopyalayan pek çok porselen üreticisi var.

DETAYLARA GELİNCE

Bu tür yanılgılara düşmemek için porselenin yapısı (porselen hamuru olarak adlandırılır),

porselenin üzerindeki sırrın yapısı (porselenin yüzeyindeki parlaklığı veren, şeffaf, koruyucu tabaka),

objenin stili, dekorasyon (süsleme) özellikleri gibi daha güvenilir detaylara önem vermek gerekir.

En son marka

Bütün bu detaylar gözden geçirildikten sonra, porselen obje hakkındaki düşüncenizi teyit etmek için en son markaya bakmanız daha doğru bir yaklaşımdır.