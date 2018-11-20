Defne yaprağı çayı nasıl hazırlanır?

Kokulu yapraklarındaki özü kullanıldığında bile geriye yapraklarından baharatlı bir çay yapmak gibi ikinci ve güzel bir seçenek kalıyor.

Tarifi:

3 büyük defne yaprağı

2 su bardağı su

İsteğe bağlı olarak az şeker ve süt

Hazırlanışı:

Suyu ve defne yapraklarını kaynatmak için ocağa koyunuz. Kaynadıktan sonra 3 dakika daha kaynamasına izin veriniz ve sonra altını kapatıp 4 dakika bekletiniz.

Rahatlayın ve sonra yudum yudum çayın tadına, keyfine varın. Eğer süt katmak istiyorsanız ekleyin fakat az miktar ekleyin yoksa çayı sulandıracaktır.