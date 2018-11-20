Defne yaprağı çayı nasıl hazırlanır?
Bir fincan sıcak defne yaprağı çayı rahatlatıcı bir aromaterapidir.20 Kasım 2018 Salı 19:36
Kokulu yapraklarındaki özü kullanıldığında bile geriye yapraklarından baharatlı bir çay yapmak gibi ikinci ve güzel bir seçenek kalıyor.
Tarifi:
3 büyük defne yaprağı
2 su bardağı su
İsteğe bağlı olarak az şeker ve süt
Hazırlanışı:
Suyu ve defne yapraklarını kaynatmak için ocağa koyunuz. Kaynadıktan sonra 3 dakika daha kaynamasına izin veriniz ve sonra altını kapatıp 4 dakika bekletiniz.
Rahatlayın ve sonra yudum yudum çayın tadına, keyfine varın. Eğer süt katmak istiyorsanız ekleyin fakat az miktar ekleyin yoksa çayı sulandıracaktır.
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