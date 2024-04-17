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Aktüel "Dededen otizmli çocuğa şiddet" iddiası
Aktüel

"Dededen otizmli çocuğa şiddet" iddiası

Yeniakit Publisher
2024-04-17 20:30:00 -

Esenler’de iddiaya göre, otizmli bir çocuk dedesi tarafından sokak ortasında şiddet gördü. Komşusu, ailenin çocuğa çok iyi baktığını öne sürerken, şiddet iddiasına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler’de iddiaya göre, otizmli bir çocuk dedesi tarafından sokak ortasında şiddet gördü. Komşusu, ailenin çocuğa çok iyi baktığını öne sürerken, şiddet iddiasına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Esenler Havaalanı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre annesi ve dedesiyle birlikte yaşayan otizmli bir çocuk dedesinden şiddet gördü. Çocuğun şiddet gördüğü anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde komşusunun merdiveninde oturan çocuğun dedesi tarafından tartaklandığı ve tokat atıldığı görülüyor. Ardından dede çocuğu kaldırıp evlerine doğru götürürken de tekme atıyor. Olay anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İddialar hakkında konuşan esnaf Ali Demirci, “Gördüğümüz kadarıyla ailesi üzerine düşüyor. İyi bakıyorlar. Dedesi ilgileniyor. Servis ile okula gelip gidiyor. Bir sıkıntıları gözükmüyor. Çocuk biraz sıkıntılı, tutmayınca kendini dışarılara atıyor. Biraz zor bir çocuk. Şiddete uğradığını düşünmüyorum. Ailesi iyi bakıyor. Üstüne düşüyorlar. Burada dedesi ve annesiyle yaşıyor” dedi.

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