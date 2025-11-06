  • İSTANBUL
Gündem Dede torun ifade verdi.. Akit’in dik duruşu, Cumhuriyet’in gündeminde
Gündem

Dede torun ifade verdi.. Akit’in dik duruşu, Cumhuriyet’in gündeminde

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Dede torun ifade verdi.. Akit’in dik duruşu, Cumhuriyet’in gündeminde

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Dede torun ifade verdi.. Akit’in dik duruşu, Cumhuriyet’in gündeminde" başlıklı yazısı...

Ekrem İmamoğlu’nun kamu makamını kullanarak yaptığı yolsuzluklar soruşturulurken, dün dede ve torun birlikte ifade verdi.

Dede:

“Ben bilmem, Tuncay Yılmaz bilir” dedi.  

Torun:

“Ben bilmem, annem ve babam bilir” dedi.  

 

Etimesgut Havalimanı’na daha büyük uçakların inebilmesi için yapılacak kamu yatırımını “Trump’ın uçağının inmesi için” gösteren ve israf olarak tanımlayan Sözcü gazetesi, bakalım Ekrem İmamoğlu’nun oğluna gönderdiği 732 bin TL’lik tekne ile ilgili ne yazacak?  

Yetmez.  

Hırvatistan’da kurulacak bir şirket için yapılan 388 bin avroluk transferler ile ilgili ne yazacak?  

Bakalım, ateistler, sosyalistler, CHP’liler topluca “Mahkemeler adaletsiz karar veriyor” diye algı operasyonları yaptıklarında, hemen devreye girip, “Adaletle karar verilmesi gerekir” diyerek Hz. Peygamber’den hadis-i şerifler aktaran İstanbul eski Müftüsü, Karar yazarı Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, “Yolsuzluk yapılmaması gerekir. Hz. Peygamber’in bu konudaki hadisleri şöyledir” diye bir yazı kaleme alabilecek mi?  

